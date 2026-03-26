Ein Pilotprojekt von TransnetBW und Octopus Energy zeigt, dass sich Elektrofahrzeuge aus Privathaushalten in Redispatch-Prozesse einbinden lassen. 700 Fahrzeuge stellten dabei bereits Flexibilität für das Netz bereit. Mit dem Pilotprojekt "OctoFlexBW" haben der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW und der Stromanbieter Octopus Energy, Flexibilität aus privaten Elektrofahrzeugen für Redispatch-Prozesse genutzt. Der Fokus lag dabei im Aufbau einer durchgängigen, energiewirtschaftlich konformen Prozesskette, von der Aussendung der notwendigen Signale bis zur steuerbaren Verbrauchseinheit im Haushalt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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