Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag angesichts der nach wie vor hohen Risiken durch den Iran-Krieg für die Finanzmärkte mit leichten Verlusten gestartet. Die Unklarheit über die weitere Situation im Nahen Osten schürt Skepsis bezüglich der Friedensbemühungen: «Es gibt immer wieder widersprüchliche Meldungen, viele Gerüchte und Spekulationen», fasst ein Händler zusammen. Auch der Ölpreis sei wieder über die Marke von 100 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab