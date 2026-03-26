Verbio hat seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben, was auf eine starke Nachfrage nach Biokraftstoffen, verbesserte Margen und ein unterstützenderes regulatorisches sowie geopolitisches Umfeld hinweist. Das Unternehmen erwartet zudem eine weitere Entschuldung bis zum Jahresende. Dies bestätigt unsere optimistischere Einschätzung, die wir Anfang dieser Woche dargelegt haben, insbesondere hinsichtlich der sich verbessernden Marktbedingungen, die durch geopolitische Spannungen und eine Verknappung auf dem Energiemarkt ähnlich wie 2022 bedingt sind. Nach der Anhebung erhöhen wir unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 und positionieren uns am oberen Ende der Prognose, die wir nach wie vor als konservativ ansehen. Zudem erhöhen wir leicht unsere Annahmen zu den Investitionsausgaben und heben die Schätzungen für die folgenden Jahre an, was unser höheres Vertrauen in die Aussichten widerspiegelt. Verbesserte Margen, höhere Preise für Treibhausgasquoten und stärkere politische Unterstützung untermauern unsere positive Einschätzung. Wir erhöhen unser Kursziel auf 50,00 EUR (von 44,00 EUR) und bestätigen unser KAUFEN-Rating. Am 14. April wird das Unternehmen erste Einblicke auf unserer deutschen Select Online-Konferenz geben. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/conference/german-select-vii Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se





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