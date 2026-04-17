Trotz des vom Iran-Krieg geprägten, angespannten Marktumfelds sind abseits des Mainstreams weiterhin attraktive Renditen möglich. Michel Doepke, Redakteur beim AKTIONÄR, hat in den vergangenen Monaten mehrere aussichtsreiche Highflyer identifiziert. Anleger konnten damit teils dreistellige Kursgewinne erzielen.Ein Beispiel: Die Aktie von ITM Power. Im Mai vergangenen Jahres zum Kurs von 0,52 Euro vorgestellt, hat sich der Wert inzwischen verdreifacht. Die finanzielle Unterstützung der britischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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