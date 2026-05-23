© Foto: DALL-EDer hohe Ölpreis hat Wasserstoff-Aktien wieder in den Fokus der Anleger gerückt. Viel davon ist aber schon im Kurs eingepreist. Jetzt schwappt eine neue Fantasiewelle über die Aktien: Der Strombedarf von Rechenzentren! Wasserstoff-Aktien sind zurück auf dem Radar der Anleger. Aber diesmal ist die Story eine andere. Nicht mehr nur grüner Stahl, Industrie oder Verkehr treiben die Fantasie, sondern der explodierende Stromhunger der KI-Rechenzentren. Besonders Ceres Power profitiert von der Nähe zu Doosan Fuel Cell, während ITM Power als Turnaround- und Infrastrukturwette mitläuft. Lange galten Wasserstoff-Aktien als Symbol für eine überzogene Zukunftsfantasie. Hohe Verluste, verschobene …Den vollständigen Artikel lesen
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