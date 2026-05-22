Es ist wie so häufig an der Börse: Zunächst beginnt eine Entwicklung in den USA und mit einer gewissen Verzögerung schwappt diese dann auch über "den großen Teich" nach Europa. Dieses Mal betraf es den Wasserstoffsektor. Denn während etwa zahlreiche amerikanische Branchenvertreter bereits Anfang des Jahres Fahrt aufnahmen, dauerte es in Europa etwas länger.Erst ab April legten nach und nach die europäischen Wasserstoff-Aktien deutlich zu. Daher holt der E-Wasserstoff Europa Index des AKTIONÄR nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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