HENSOLDT-Gruppe liefert mit ihrem Geschäftsbericht 2025 genau das, was Investoren aktuell sehen wollen: Wachstum, steigende Nachfrage und eine klare strategische Positionierung in einem strukturell wachsenden Markt. Getrieben durch geopolitische Spannungen und massiv steigende Verteidigungsausgaben in Europa rückt der Sensor- und Verteidigungsspezialist immer stärker in den Fokus der Kapitalmärkte. Geopolitik als Wachstumstreiber - Nachfrage zieht weiter an Das Umfeld könnte für HENSOLDT kaum günstiger sein. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, Spannungen im Nahen Osten und zunehmende geopolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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