Zürich - Eine weltweit durchgeführte Umfrage im Supply-Chain-Topmanagement zeigt, wie Unternehmen erfolgreich auf Zölle und geopolitische Spannungen reagieren: Sie setzen auf intelligente Lieferketten, die sich zunehmend auf Regionalisierung, Kreislaufwirtschaft und Künstliche Intelligenz stützen, um autonom und agil zu sein. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigt im neuen globalen Thought-Leadership-Report «Autonome, intelligente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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