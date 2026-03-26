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Der Rückgang bei Goldaktien hat den Sektor nicht geschwächt, sondern in einigen Fällen lediglich dazügeführt, dass sie erschwinglicher geworden sind. Dies gilt auch für dieses Unternehmen.

Anzeige - Marketingkommunikation. Ersteller: Spekulanten Insider. Autor: Jörg Schulte. Jörg Schulte hält Anteile an Mayfair Gold Corp. Für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser spezifischen Veröffentlichung wird keine Vergütung gezahlt. Erstveröffentlichung: 26. März 2026, 5:32 Uhr Europe/Berlin.

Sehr geehrte Anleger,

gerade in solchen Phasen werden Entwickler interessant, wenn Projektgröße, Standort, Rentabilität und Aktionärsstruktur zusammenpassen. Mayfair Gold (WKN: A41X3D) fällt in diese Kategorie.

Über sein zu 100% kontrolliertes "Fenn-Gib'-Projekt entwickelt das Unternehmen ein gröes Goldprojekt im Timmins-Distrikt in Ontario, Kanada. Laut der jüngsten Präsentation des Unternehmens umfasst die Ressource 181,3 Millionen Tonnen mit 4,313 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt' sowie weitere 0,14 Millionen Unzen in der Kategorie "abgeleitet'. Die Präsentation hebt zudem die gute Infrastruktur des Projekts, die Nähe zum Highway 101 und die Anbindung an das etablierte Bergbauzentrum Timmins hervor.

Quelle: Mayfair Gold

Was die Geschichte jedoch besonders spannend macht, ist, dass Mayfair Gold (WKN: A41X3D) sich nicht mehr ausschließlich auf die Größe als Argument stützt. Seit Januar 2026 liegt eine neue Vor-Machbarkeitsstudie für "Fenn-Gib' vor. Im Basisszenario, das von einem Goldpreis von 3.100,- USD pröUnze ausgeht, meldet das Unternehmen einen nach Steuer Barwert (NPV, 5%) von 652 Mio. CAD, eine interne Rendite ("IRR') von 24% und eine Amortisationszeit von 2,7 Jahren. Die Anfangsinvestition beträgt etwa 450 Mio. CAD.

Im Spot-Szenario mit einem Goldpreis von 4.450,- USD steigt der nach Steuer Barwert (5%) laut der Präsentation auf 1,373 Mrd. CAD, der "IRR' auf 38% und die Amortisationszeit verkürzt sich auf 1,7 Jahre. Für einen Junior-Entwickler sind diese Zahlen nicht züignorieren.

Quelle: Mayfair Gold

Auch operativ klingt dies nach mehr als nur Theorie. Der Abbauplan sieht einen täglichen Durchsatz von 4.800 Tonnen, eine durchschnittliche Jahresproduktion von 64.096 Unzen Gold über 14,3 Jahre sowie einen Durchschnitt von 71.336 Unzen pröJahr während der ersten sechs Betriebsjahre bei einem Goldgehalt von 1,47 g/t vor. Der Kern des aktuellen Entwicklungskonzepts besteht darin, zunächst höhergradiges Material züpriorisieren. Aus Sicht des Unternehmens soll dieser Ansatz den Weg zum operativen Cashflow verkürzen und das Umsetzungsprofil im Vergleich züeinem größeren, kapitalintensiveren Szenario verbessern.

Quelle: Mayfair Gold

Hinzükommt eine im Junior-Sektor ungewöhnliche Aktionärs- und Führungsstruktur. Die Präsentation vom März hebt einen Insideranteil von etwa 35%, Insiderkäufe im Wert von rund 19 Mio. CAD seit Oktober 2024 sowie eine Barreserve von etwa 40 Mio. CAD hervor.

Quelle: Mayfair Gold

Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über ein Team mit Erfahrung in Transaktionen und Projektentwicklung im Zusammenhang mit Artemis Gold, SilverCrest Metals und Detour Gold. Dies ersetzt zwar keine Machbarkeitsstudien, ist aber ein starkes Signal dafür, dass das Unternehmen hier nicht nur über Wert spricht, sondern auch mit eigenem Kapital daran glaubt.

Interessant ist auch, dass "Fenn-Gib' nicht als abgeschlossenes Kapitel dargestellt wird. Mayfair Gold (WKN: A41X3D) betont, dass der aktuelle Plan nur einen Teil der gesamten "angezeigten" Ressource abdeckt und damit erhebliche weitere Optionen offen lässt. Gleichzeitig hebt die Präsentation zusätzliche Explorationsziele im "North Block' und vor allem im weitgehend unerforschten "South Block' entlang der "Porcupine-Destor'-Struktur hervor. Für spekulative Anleger ist es genaüdiese Kombination, die oft attraktiv ist: zunächst ein klarer Erschließungsplan, dann die Chance auf zusätzliche Werttreiber.

Hinzükommt der Zeitfaktor. Mayfair (WKN: A41X3D) skizziert einen auf Ontariöausgerichteten Genehmigungsweg und rechnet damit, im ersten Halbjahr 2026 in den 1P1P-Genehmigungsprozess einzutreten. Die aktuelle Präsentation sieht einen Zeitrahmen von 2026 bis 2028 vor, der züeiner Baubeschlussfassung führen soll. Auf der Projektseite gibt das Unternehmen zudem das Ziel an, innerhalb von 24 bis 36 Monaten mit den wesentlichen Bauarbeiten zübeginnen und innerhalb von fünf Jahren den kommerziellen Betrieb anzustreben. Dies ist zwar keine Garantie, zeigt aber, dass es hier nicht nur um ein fernes Potenzial geht, sondern um einen konkret skizzierten Entwicklungsweg.

Fazit:

Natürlich bleibt Mayfair Gold (WKN: A41X3D) vorerst ein Entwickler im spekulativen Stadium. Finanzierung, Genehmigungen, Bau, operative Umsetzung und der Goldpreis sind die entscheidenden Variablen. Anleger, die dieses Risikoprofil akzeptieren, finden jedoch eine Kombination aus einer gröen Ressource, einer soliden Vor-Machbarkeitsstudie, starker Unterstützung durch Insider und einem Entwicklungspfad, der immer klarer wird. Wer gezielt nach einer kanadischen Goldstory mit Substanz und weiterem Aufwärtspotenzial sucht, sollte Mayfair (WKN: A41X3D) daher zumindest sehr genaüim Auge behalten.

Aus spekulativer Sicht scheint dieses Unternehmen somit züden Titeln zügehören, die während der nächsten starken Goldrallye deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten, als der Markt ihnen derzeit zutraut.

Viel Erfolg beim Handeln,

Ihr

Spekulanten Insider-Team

Quellen: Mayfair Gold, eigene Aufzeichnungen und Recherche, IntröBild: Stock.adobe.com,

Werbeveröffentlichung - Marketingkommunikation

Diese Publikation wurde von Jörg Schulte erstellt und dient ausschließlich Informations-, Werbe- und Marketingzwecken. Sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse, Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere ersetzt sie keine anleger- und anlageangemessene Beratung.

Interessenkonflikte / Offenlegung: Jörg Schulte hält Anteile an der Mayfair Gold Corp. und kann daher direkt von einer positiven Kursentwicklung der Aktie profitieren. Weder der Autor noch Spekulanten Insider erhalten eine Vergütung für die Erstellung und/oder den Vertrieb dieser spezifischen Publikation.

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