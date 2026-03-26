© Foto: BASF SEBASF eröffnet in China seinen neuen Verbundstandort und investiert Milliarden in einen politisch heiklen Markt. Geht die Wette auf langfristiges Wachstum auf oder wird genau das jetzt zum Risiko?BASF hat nach sechs Jahren Bauzeit seinen neuen Verbundstandort in China eröffnet und setzt damit ein starkes Signal für den Ausbau des Geschäfts in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Mit dem Komplex in Zhanjiang will der Chemiekonzern seine bislang vergleichsweise schwache Position im chinesischen Markt deutlich stärken. Im neuen Produktionskomplex greifen Anlagen, Energieflüsse und Logistik ineinander. Nebenprodukte aus einer Fabrik können direkt als Rohstoffe in anderen Anlagen genutzt …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE