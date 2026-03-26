Wildpoldsried (ots) -- Manuelle Aufbereitung von Amazon-Abrechnungen kostet Steuerkanzleien bis zu sechs Stunden pro Mandat und Monat- Betriebsprüfer fordern lückenlosen Einzeltransaktionsnachweis je Bestellung bis zum Zahlungseingang- Rückwirkende Datenaufbereitung für Betriebsprüfungen verursacht Kosten im fünfstelligen BereichOnline-Händler, die ihre Produkte über Amazon verkaufen, stehen mit wachsendem Geschäftsvolumen vor einem kaufmännischen Problem: Amazon rechnet nicht wie ein herkömmlicher Geschäftspartner ab. Der Marktplatz verrechnet Plattformgebühren, Rücksendungen und Werbekosten direkt mit den Verkaufserlösen und zahlt den Differenzbetrag in eigenen, nicht an den Kalendermonat gebundenen Auszahlungszyklen aus.Für Steuerberater, die solche Händler betreuen, bedeutet das: Vor jedem Buchungssatz steht eine manuelle Aufschlüsselung der Amazon-Abrechnung, Posten für Posten. Amainvoice (https://www.amainvoice.de/?utm_source=presseverteiler&utm_medium=pr-release&utm_campaign=ai-echtzeit-handel) zeigt auf Basis von Daten aus mehr als 2.700 betreuten Online-Händlern, dass dieser Schritt Steuerberater (https://www.amainvoice.de/solutions/steuerberater?utm_source=presseverteiler&utm_medium=pr-release&utm_campaign=ai-echtzeit-handel) bis zu sechs Stunden pro Mandat und Monat kostet.Der Handlungsdruck wächst: Amazon ist inzwischen einer der wichtigsten Vertriebskanäle im europäischen Online-Handel. Allein in Deutschland verkaufen mehr als 100.000 Händler aktiv über den Marktplatz, viele davon mit stark wachsendem Umsatzvolumen. Während Verkaufsprozesse auf Amazon vollständig digitalisiert und in Echtzeit stattfinden, bleibt die kaufmännische Verarbeitung der Daten in vielen Unternehmen weiterhin ein manueller Prozess."Ab einem bestimmten Volumen lässt sich E-Commerce in Echtzeit nicht mehr mit einer Buchhaltung aus der Steinzeit steuern. Das kaufmännische Backend von Online-Händlern wächst in seiner Komplexität schneller als die meisten Unternehmen es durch personellen Aufbau kompensieren können. Die Folge sind fehleranfällige Prozesse, verzögerte Monatsabschlüsse und eine steuerrechtliche Angriffsfläche, die im Prüfungsfall teuer wird", sagt Boris Redlich, Chief Operating Officer bei Amainvoice.Komplexität wächst mit internationalem MarktplatzgeschäftDer Aufwand steigt mit dem Geschäftsvolumen. Händler, die über mehrere europäische Märkte verkaufen, sind zusätzlich mit länderspezifischen Umsatzsteuerpflichten konfrontiert, die Amazon nicht zentral abbildet.Sobald Ware über Amazons Logistikprogramme in ausländischen Lagern eingelagert wird, entstehen in den betroffenen EU-Mitgliedstaaten steuerliche Registrierungspflichten, teilweise gleichzeitig in mehreren Ländern. Gleichzeitig greifen Regelwerke wie OSS (One-Stop-Shop) oder lokale Umsatzsteuerpflichten. Buchhaltungssoftware, die nicht speziell auf das Amazon-Geschäftsmodell ausgelegt ist, kann diese Komplexität nur unvollständig erfassen.Fehlende Datenschnittstelle belastet SteuerkanzleienDas Kernproblem liegt an der Übergabe zwischen Marktplatz und Kanzlei. Amazon-Abrechnungsdaten kommen nicht in dem Format an, das Steuerberater für die Buchung benötigen.In deutschen Steuerkanzleien ist die Buchhaltungssoftware DATEV Marktstandard. Zwischen Amazon-Export und DATEV-Buchung klafft jedoch eine Lücke, die ohne spezialisierte Software manuell überbrückt werden muss. Dieser Zwischenschritt ist fehleranfällig und senkt die Wirtschaftlichkeit von E-Commerce-Mandaten messbar."Ein Amazon-Mandat ohne spezialisierte Infrastruktur ist für viele Steuerkanzleien kein rentables Geschäft. Die Komplexität der Marktplatz-Abrechnung verursacht Aufwand, der sich mit Standardhonoraren nicht abbilden lässt", erklärt Redlich.Aggregierte Marktplatz-Daten scheitern in der BetriebsprüfungBei Betriebsprüfungen von Online-Händlern fordert die Finanzverwaltung keine zusammengefassten Auswertungen, sondern eine lückenlose Beweiskette nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBD): Jede Einzeltransaktion, nachvollziehbar vom Kaufvorgang bis zum Zahlungseingang auf dem Bankkonto. Zusammengefasste Datenexporte aus dem Amazon Seller Central erfüllen diesen Standard nicht.Händler, die diesen Nachweis im Prüfungsfall nicht erbringen können, riskieren Hinzuschätzungen durch das Finanzamt. Die rückwirkende Aufbereitung der Einzeltransaktionsdaten für mehrere Geschäftsjahre verursacht nach Erfahrungswerten von Amainvoice zusätzliche Kosten im fünfstelligen Bereich, die bei einer strukturierten Datenhaltung von Anfang an vermeidbar wären.Automatisierte Datenverarbeitung als neue Infrastruktur für MarktplatzhandelSpezialisierte Plattformen wie Amainvoice schließen die Lücke zwischen Marktplatzdaten und Finanzbuchhaltung, indem sie Transaktionsdaten automatisiert auf Einzelpostenebene aufbereiten und in buchungsfähige Datensätze für Steuerkanzleien überführen.Damit entsteht eine durchgängige Datenstruktur vom Marktplatzverkauf über Gebühren und Retouren bis zum Zahlungseingang auf dem Bankkonto, die sowohl für die laufende Buchhaltung als auch für mögliche Betriebsprüfungen verwendet werden kann.Amainvoice ermöglicht Online-Händlern, ihre Buchhaltung rückwirkend für bis zu acht Jahre auf steuerliche Schwachstellen und fehlende Belege prüfen (https://www.amainvoice.de/analyse-seller?utm_source=presseverteiler&utm_medium=pr-release&utm_campaign=ai-echtzeit-handel) zu lassen, um Risiken frühzeitig zu identifizieren.Über AmainvoiceAmainvoice ist ein auf Amazon-Finanzbuchhaltung spezialisierter Technologie-Dienstleister und Teil der comrce Gruppe (https://www.comrce.io/) . Seit 2011 selbst als Händler am Markt etabliert, unterstützt das Unternehmen Online-Händler und Steuerkanzleien bei der Verarbeitung von Marktplatz-Abrechnungsdaten nach deutschem Buchführungsstandard. Als einziger DATEV Marktplatz Premium Partner betreut Amainvoice europaweit mehr als 2.700 Online-Händler über ein Netzwerk von mehr als 40 Partner-Steuerkanzleien in über 20 Ländern. Weitere Informationen:https://www.amainvoice.de/Aktualisierung 26.3.2026 10:30Pressekontakt:Fabian BellmannPR-Leaders GmbH & Co.KGpr@pr-leaders.dehttps://www.pr-leaders.de/Original-Content von: amaZervice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182228/6243796