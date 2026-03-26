Ein schwieriges Photovoltaik-Marktumfeld und Einmaleffekte aus dem laufenden Restrukturierungs- und Transformationsprogramm wirken sich auf die Zahlen aus. Der Umsatz ging leicht zurück und die Verluste weiteten sich weiter aus. Die SMA Solar Technology AG hat ihre zu Monatsanfang vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 am Donnerstag bestätigt. So ist der Umsatz leicht um 0,9 Prozent auf 1516 Millionen Euro gesunken. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Einmaleffekten sank SMA zufolge 106,6 Millionen Euro. Einschließlich Einmaleffekte lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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