Francois Collet, CIO von DNCA, erörtert, ob der Krieg zwischen den USA/Israel und dem Iran das Ende der Vorherrschaft des Dollars bedeuten wird, sowie weitere wichtige Fragen für die Märkte: Hat der Konflikt im Nahen Osten Ihre Prognosen für Inflation und Wachstum verändert?Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine abschliessende Beurteilung schwierig. Meines Erachtens handelt es sich um einen temporären Inflationsschock. Vor Ausbruch des Konflikts erwartete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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