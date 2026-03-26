Die gestrige Telefonkonferenz zu den Ergebnissen bestätigte den robusten Ausblick und die strategische Disziplin des Unternehmens. Das Unternehmen berichtete von einem starken Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 158 Mio. EUR und einem Rekord-EBITDA von 126,7 Mio. EUR, unterstützt durch Schiffverkäufe, jedoch untermauert durch solide Betriebsabläufe und eine starke Bilanz. Für 2026 gab das Management eine konservative Prognose ab, wobei der Großteil des Umsatzes bereits durch Charterverträge gesichert ist, was eine hohe Sichtbarkeit trotz geplanter Dockaufenthalte zur Klassenerneuerung gewährleistet. Das Unternehmen setzt weiterhin auf die Straffung seiner Struktur durch Minderheitsübernahmen und bleibt diszipliniert in der Kapitalallokation, indem es sich auf verschiedene Schifffahrtssegmente konzentriert und hochriskante Investitionen vermeidet. Die Nischenpositionierung und die flexible Desinvestitionsstrategie tragen dazu bei, Risiken zu mindern, unterstützen den robusten Ausblick und stärken das Vertrauen in die Wachstumsdynamik des Unternehmens im mittelfristigen Zeitraum. Wir bestätigen unsere BUY-Einstufung mit einem unveränderten Kursziel von 12,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
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