Das Pilotprojekt OctoFlexBW von TransnetBW GmbH und Octopus Energy Germany GmbH zeigt erstmals die vollständige Integration von Elektrofahrzeugen in den Redispatch-Prozess. Über 700 Fahrzeuge aus Privathaushalten wurden erfolgreich zur Netzstabilisierung eingesetzt. Die Ergebnisse deuten auf ein erhebliches Potenzial für dezentrale Flexibilität im Stromsystem hin. Elektrofahrzeuge als Flexibilitätsoption im RedispatchMit OctoFlexBW haben TransnetBW und Octopus Energy erstmals alle End-to-End-Prozesse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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