FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPS ECOM S.P.A. O.N. 5JR IT0005122400
OPS RETAIL S.P.A. DMM IT0005545675
OPS ITALIA S.P.A. EO O.N E2Y0 IT0005577868
AB/FROM ONWARDS 26.03.2026 10:26 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPS ECOM S.P.A. O.N. 5JR IT0005122400
OPS RETAIL S.P.A. DMM IT0005545675
OPS ITALIA S.P.A. EO O.N E2Y0 IT0005577868
AB/FROM ONWARDS 26.03.2026 10:26 CET
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