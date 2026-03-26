Der österreichische IoT-Spezialist Kontron erlebt am Donnerstag einen dramatischen Kurssturz am Aktienmarkt. Nachdem das Papier am Vortag noch deutlich zulegen konnte, drehte die Stimmung nach der Veröffentlichung der Ziele für das Geschäftsjahr 2026 komplett ins Negative. Mit einem Minus von über 12 Prozent rutschte die Aktie auf 18,36 Euro ab und markiert damit einen neuen Tiefpunkt innerhalb des ohnehin schwierigen Marktumfelds, das zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de