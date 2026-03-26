FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS EVERPLAY PRICE TARGET TO 330 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2360 (2310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ECORA ROYALTIES PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS EVERPLAY PRICE TARGET TO 370 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 600 (670) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2445 (2330) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 30 (28) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2425 (2745) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES HSBC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1675 PENCE - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1450 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS FORESIGHT SOLAR FUND PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ECORA ROYALTIES PRICE TARGET TO 190 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS TO 'BUY' - PRICE TARGET 555 PENCE
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