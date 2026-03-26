APA ots news: OMV und ADNOC geben Vorstand der Borouge Group International AG bekannt

Wien, Österreich/Abu Dhabi, VAE - 26.März 2026 (APA-ots) - - Roger Kearns wird Chief Executive Officer, Dr. Stefan Doboczky

Chief Commercial Officer und Dr. Hasan Karam Chief Operating Officer

- Ernennung des neuen externen Chief Financial Officer erfolgt bis Mai 2026; Daniel Turnheim übernimmt als Interim-CFO



- Vorstandsernennungen setzen auf etablierte Führungsteams von Borouge Plc, Borealis und NOVA Chemicals mit umfassender Expertise in der internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffinerieindustrie

- Wichtiger Meilenstein bei der Gründung eines globalen Polyolefin- Konzerns durch den strategischen Zusammenschluss von Borouge Plc und Borealis sowie die Übernahme von NOVA Chemicals



OMV und ADNOC geben heute den Vorstand und Aufsichtsrat der Borouge Group International AG bekannt, einem globalen Polyolefin-Konzern, der durch die Zusammenlegung ihrer Beteiligungen an Borouge Plc und Borealis und der anschließenden Übernahme von NOVA Chemicals entsteht.



Der neue Vorstand verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung in der internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffinerieindustrie mit umfassender kommerzieller und operativer Expertise in den Geschäftsbereichen der Borouge Group International AG. Das Vorstandsteam wird seine Aufgaben nach Abschluss der Transaktionen der Borouge Group International AG übernehmen, die planmäßig bis Ende März 2026 erfolgen sollen. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Managing Director und Group CEO von ADNOC und Executive Chairman von XRG, wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Borouge Group International AG ernannt.



Dr. Sultan Ahmed Al Jaber: "Borouge Group International wird im globalen Markt hervorragend positioniert sein, um die nächste Welle des industriellen Wachstums voranzutreiben und langfristige Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen - ganz im Einklang mit der langfristigen strategischen Vision von ADNOC und OMV. Das starke Vorstandsteam bringt fundierte Expertise in Zukunftstechnologien und globaler Marktentwicklung mit und unterstreicht unseren Anspruch, die unverzichtbaren Materialien zu liefern, die die Welt braucht. Ich freue mich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Roger Kearns wird Chief Executive Officer der Borouge Group International AG. Derzeit ist er President und CEO von NOVA Chemicals. Roger bringt über 40 Jahre internationale Erfahrung in der Chemiebranche mit. Er hat die Gründung von Joint Ventures, die erfolgreiche Restrukturierung und Skalierung von Unternehmen sowie komplexe Transaktionen in strategischen Märkten wie Asien und dem Nahen Osten verantwortet. Bei NOVA Chemicals leitete er den Bau und die Inbetriebnahme bedeutender Wachstumsprojekte und baute die Marktposition des Unternehmens im Bereich des recycelten Polyethylens aus. Zuvor war Roger Kearns Chief Operating Officer bei Westlake. Zudem hatte Roger Kearns operative und Investment-Positionen bei Solvay in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien inne. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen vom Georgia Institute of Technology und einen MBA der Stanford University.

Roger Kearns, Chief Executive Officer der Borouge Group International AG: "Borouge Group International zeichnet sich durch Resilienz aus und vereint Größe, Innovation, operative Stärke und globale Reichweite, um über Konjunkturzyklen hinweg konstante Leistung und langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen. Von Beginn an werden Kontinuität für unsere Kunden, das Vertrauen unserer Aktionäre und disziplinierte Umsetzung unsere Prioritäten sein, während wir einen führenden globalen Polyolefin-Champion aufbauen. Ich freue mich darauf, von Anfang an eng mit dem neuen Führungsteam und den Mitarbeitern in den Organisationen zusammenzuarbeiten, um Momentum zu schaffen."



Dr. Stefan Doboczky wird Chief Commercial Officer der Borouge Group International AG. In seiner derzeitigen Rolle als CEO bei Borealis hat er das Unternehmen erfolgreich durch eine Phase erheblicher Markt- und Energiepreisherausforderungen geführt. Mit dem Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und der Weiterentwicklung zentraler Innovationsplattformen ist das Unternehmen nun gut für die Zukunft aufgestellt. Vor seinem Start bei Borealis hat er in seiner über 30- jährigen Karriere mehr als ein Jahrzehnt als CEO und

Vorstandsmitglied bei börsennotierten Chemieunternehmen und Private- Equity-Firmen weltweit gearbeitet. Er promovierte in Chemie an der Technischen Universität Wien und absolvierte ein MBA-Studium am IMD Lausanne.



Dr. Hasan Karam wird Chief Operating Officer der Borouge Group International AG. Er war seit Mai 2023 als Chief Operating Officer bei Borouge Plc tätig. Dr. Karam bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im Raffinerie- und Petrochemiebereich mit und hatte leitende Positionen bei ADNOC Refining inne. In seiner Funktion bei Borouge Plc hat Dr. Karam die Transformation und operative Exzellenz am weltweit größten integrierten Polyolefin-Standort vorangetrieben. Dabei erzielte er Rekordproduktionsniveaus und Auslastungsraten oberhalb der Nennkapazität und steigerte durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung die Effizienz der Unternehmensanlagen. Er studierte Chemieingenieurwesen und verfügt zudem über einen Doktortitel in Strategic Project Management der SKEMA Business School (Frankreich) und verfügt über einen Executive MBA der Zayed University sowie einen Master-Abschluss in Organisation Development and Leadership der Abu Dhabi School of Management.



Darüber hinaus wird Daniel Turnheim, derzeit Chief Financial Officer von Borealis, die Rolle des Interim-CFO der Borouge Group International AG einnehmen, bis der neue CFO voraussichtlich bis Mai 2026 sein Amt antreten wird.



OMV und ADNOC geben heute außerdem die von den Aktionären nominierten Mitglieder des Aufsichtsrats der Borouge Group International AG bekannt. Von OMV nominierte Aufsichtsratsmitglieder sind: Dr. Alfred Stern, Reinhard Florey, Martijn van Koten, Dr. Edith Hlawati und Georg Knill. Von ADNOC nominierte Aufsichtsratsmitglieder sind: Dr. Sultan Ahmed Al Jaber (Vorsitzender), Musabbeh Al Kaabi, Fatema Al Nuaimi, Dr. Rainer Seele und Klaus Froehlich.

Da Borouge Plc bis zum beabsichtigten Aktientauschangebot zur Umwandlung von Borouge Plc Aktien in Borouge Group International AG Aktien an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert bleibt, wird Hazeem Sultan Al Suwaidi bis zum Zeitpunkt des

Aktientauschangebots CEO von Borouge Plc bleiben. Auch Jan-Martin Nufer wird übergangsweise CFO von Borouge Plc bleiben und Roland Janssen im Amt des Chief Marketing Officers. Dr. Hasan Karam bleibt auch weiterhin Chief Operating Officer von Borouge Plc.

Die heutige Bekanntgabe ist ein wichtiger Schritt bei der Schaffung eines globales Polyolefin-Konzerns und unterstreicht die großen Fortschritte hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

Das neue Unternehmen wird von einer Plattform profitieren, die im Polyolefin-Bereich geografisch diversifiziert ist wie kaum eine andere - mit integrierter Produktion auf drei Kontinenten und internationaler Kundenbetreuung. Die globale Reichweite, langfristig orientierte Aktionäre und eine robuste Kapitalstruktur sichern dem Unternehmen Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und einzigartiges Potenzial, nachhaltige Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.



Über OMV



Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf www.omv.com.



Über ADNOC



ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf www.adnoc.ae



Über XRG



XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen.

Über Borouge Group International AG



Die Borouge Group International AG wird ein neu gegründeter globaler Polyolefin-Champion, der durch den aktienbasierten Zusammenschluss von Borouge und Borealis sowie die Übernahme von NOVA Chemicals entsteht.



Mit Hauptsitz in Wien und regionalen Hauptsitzen in Abu Dhabi wird die Borouge Group International AG als gleichberechtigte Partnerschaft von XRG und OMV AG gemeinsam kontrolliert, die jeweils eine 50-prozentige Beteiligung nach Abschluss der Transaktion halten. Das neue kombinierte Unternehmen wird von einem erstklassigen Margenprofil profitieren und im Vergleich zum bestehenden Dividendenrahmen von Borouge eine unmittelbare Dividendensteigerung für die Aktionäre erzielen.



Rückfragehinweis:

OMV Communications

Sylvia Shin

Telefon: +43 (1) 40 440-0

E-Mail: media.relations@omv.com



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