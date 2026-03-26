Zürich, - Der unabhängige Schweizer Finanzdienstleister smzh ag stärkt seine Geschäftsleitung gezielt und stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase. Dr. iur. Aurelia Frick wird zur Deputy CEO ernannt und übernimmt zusätzlich die Funktion als Chief Business Development Officer. Gleichzeitig übernehmen Mergime Raçi und Melanie Guenthardt erweiterte Führungsverantwortung in zentralen Bereichen. Stärkung der Führung für die nächste WachstumsphaseWachstum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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