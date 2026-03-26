Das Hin und Her beim Iran-Krieg sorgt weiterhin für große Schwankungen an den Märkten. Der DAX verliert heute moderat, Finanzwerte indes wieder überdurchschnittlich. Die Deutsche-Bank-Aktie rangiert auf einem der hintersten Plätze. Dabei deutete das Chartbild in den vergangenen Tagen auf eine gewisse Entspannung hin.Wird nun zwischen dem Iran und den USA verhandelt oder nicht? Die Aussagen dazu von beiden Seiten sind widersprüchlich. Zumindest soll der Iran den von den Vereinigten Staaten vorgelegten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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