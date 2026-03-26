Googles neue Chip-Technologie könnte einen der größten Engpässe des KI-Booms lockern. Das gibt zahlreichen Branchen, von Cloud-Anbietern, PCs und Smartphones bis hin zu Autos Rückenwind.Der KI-Boom hat in den vergangenen Quartalen nicht nur Nvidia und Co befeuert, sondern auch eine neue Knappheit am Speichermarkt ausgelöst. Vor allem Hochleistungsspeicher für KI-Server waren gefragt wie nie. Hersteller verlagerten Kapazitäten, Preise für Speicher- und Storage-Produkte zogen an, und die Börse feierte Unternehmen wie SK Hynix, Samsung oder Micron teils mit massiven Kursgewinnen. Genau in dieses Umfeld platzt nun eine Nachricht von Google, die das Machtgefüge im KI-Sektor verändern könnte. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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