EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Geschäftsjahr 2025 erneut Bestwerte erreicht: Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 12 % auf 149,7 Mio. €, das Rohergebnis wächst um 7,1 % auf 121,5 Mio. € und das Betriebsergebnis (EBIT) legt um 10,5 % auf 18,6 Mio. € zu. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine erhöhte Dividende sowie zum 25. Börsenjubiläum eine Sonderdividende vor.
Der Geschäftsbericht 2025 steht auf der Website der IVU zum Download bereit: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte.
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 85906-0
|Fax:
|+49 (0)30 85906-111
|E-Mail:
|kontakt@ivu.de
|Internet:
|www.ivu.de
|ISIN:
|DE0007448508
|WKN:
|744850
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2298112
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2298112 26.03.2026 CET/CEST
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