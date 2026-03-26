Zürich - Die Sorgen über die weitere Entwicklung im Iran-Krieg drücken den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag wieder deutlicher in die Verlustzone. Hatte an den Vortagen noch ein gewisser Optimismus für eine mögliche Deeskalation und diplomatische Lösung für Beruhigung gesorgt, ist nach widersprüchlichen Meldungen nun die Skepsis zurück an den Finanzmärkten. Es sei auf jeden Fall zu früh, bereits auf eine Friedens-Rally zu setzen, kommentiert eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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