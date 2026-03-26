Der jüngste Kursrückgang wirkt wie ein attraktiver Einstiegszeitpunkt in einen der wenigen europäischen Rüstungswerte mit tatsächlich langfristiger Visibilität. Anders als viele Unternehmen mit Fokus auf Landsysteme ist TKMS an Marineprogrammen beteiligt, die teils bis in die 2040er Jahre reichen. Unterstützt wird dies durch einen Auftragsbestand von rund EUR 18,6 Mrd. sowie zusätzliches Upside aus bedeutenden U-Boot-Kampagnen. Mit dem Auslaufen margenschwächerer Altverträge sollte sich auch die Profitabilität verbessern, sodass die aktuelle Schwäche aus unserer Sicht eher wie eine Kaufchance als wie eine fundamentale Verschlechterung erscheint. Während die Abwertung landfokussierter Peers in unseren Augen nachvollziehbar ist, halten wir eine Übertragung derselben Logik auf das deutlich andere Geschäftsmodell von TKMS für unpassend. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 125,00. Politische Risiken und Exportgenehmigungen bleiben der zentrale Risikofaktor. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
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