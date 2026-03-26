Deutz-Aktionäre würden den März wahrscheinlich am liebsten aus ihren Kalendern streichen. Seit Monatsbeginn ist der Kurs der Deutz-Aktie um -27% eingebrochen und auch am Donnerstagvormittag setzt der Kölner Motorenbauer seine Talfahrt mit einem Minus von über -6% fort. Warum stottert der Motor von Deutz momentan so stark und ist jetzt die Gelegenheit da, ein Schnäppchen zu machen? Starke Zahlen und Prognosen Die heutige negative Kursreaktion der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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