Erst gestern legte die Kontron-Aktie um +8% zu, doch am Donnerstagvormittag stürzt sie satte -15% in die Tiefe. Was ist beim österreichischen Technologiespezialisten dieser Tage los und wie sollten Anleger auf die extremen Kursschwankungen reagieren? Ein Aktienrückkauf Zuerst der Grund für das gestrige Kursplus: Das Kontron-Management kündigte am Mittwoch den Rückkauf von bis zu 2,9 Millionen eigenen Aktien im Wert von höchsten 50 Millionen € an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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