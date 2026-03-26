SMA Solar Technology AG liefert für 2025 ein zweigeteiltes Bild: Während das Geschäft mit Großprojekten weiter wächst, belastet der Einbruch im Privat- und Gewerbekundensegment massiv die Ergebnisse. Doch genau hier liegt für Anleger die Chance - denn 2026 soll die deutliche Verbesserung bringen. Zahlen im Überblick: Umsatz stabil, Ergebnis unter Druck Auf Konzernebene zeigt sich ein gemischtes Bild: Umsatz: 1,52 Mrd. € (-0,9 %) EBITDA (bereinigt): 106,6 Mio. € EBIT: -188,2 Mio. € Die massive Ergebnisverschlechterung ist vor allem auf Einmaleffekte und Probleme im Segment Home & Business Solutions ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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