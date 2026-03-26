Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH



26.03.2026 / 13:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 26.03.2026 Kursziel: 44,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 26.05.2025: Herabstufung Kaufen von Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 44,00.



Zusammenfassung:

2G Energys vorläufiger Umsatz wuchs 2025 um 6% J/J auf €398 Mio. Der Umsatz lag damit am oberen Ende der revidierten Guidance und 2% über unserer Schätzung. Das Management erwartet kurzfristig den Auftragseingang für mehrere große Datencenterprojekte und hat die Guidance für 2026 bestätigt. Wir sehen alle Wachstumstreiber (Datencenter, deutsche Gasreservekraftwerkeausschreibungen, deutscher Biogasmarkt, Ukraine, große Wärmepumpen) als intakt an. Ein hoher Erdgaspreis ist aus unserer Sicht keine Wachstumsbremse für 2G. Wir haben unsere mittel- und langfristigen Margenschätzungen leicht erhöht, um zukünftige Skalenvorteile und 2Gs steigende Preissetzungsmacht stärker zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €44 (bisher: €38). Wir stufen die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch, da das Kurspotenzial mit 26% nunmehr über unserer 25%-Schwelle liegt.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2GB_GR-2026-03-26_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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