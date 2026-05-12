Der Hersteller von Blockheizkraftwerk- und Großwärmepumpen hat gestern die für den 21. Mai geplante Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2025 auf Juni verschoben, ohne ein genaues Datum zu nennen. Die Begründung: Laut 2G sei die Programmierung der Jahresabschluss-Routinen im neuen ERP-System für die 2025 neugegründete Produktionsgesellschaft 2G Heek GmbH zeitlich aufwändiger als ursprünglich angenommen. Das von 2G eingeführte ERP-System steuert als zentrale Unternehmenssoftware die Geschäftsprozesse für Finanzen, Einkauf, Produktion, Lagerhaltung und Personal. Die bisher gut gelaufene 2G-Aktie gab gestern nach der Meldung um 8,8 % nach und entfernte sich weiter vom Anfang Mai erreichten Allzeithoch bei 58,25 €. Fazit: Eine solche Verschiebung ist zwar in der Regel kein gutes Zeichen, bei 2G Energy scheint aber das Gegenteil der Fall zu sein, wie es auch die heutige Kursstabilisierung zeigt.
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