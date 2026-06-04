Strukturelle und globale Megatrends wie die dezentrale Energiewende, der Ausbau von Rechenzentren und die Digitalisierung im Automobilsektor bieten Investoren nach wie vor interessante und vor allem attraktive Chancen. Im Fokus stehen derzeit drei hochspezialisierte Technologieunternehmen, die diese Umbrüche mit Wachstum, starken Margen und wachsenden Cashflows nutzen. Während ein profitabler Chipentwickler und ein Experte für Kraft-Wärme-Kopplung bereits massive Kursrallys verzeichnen, birgt ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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