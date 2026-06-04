Künstliche Intelligenz, Energiewende, Dekarbonisierung und geopolitische Spannungen verändern die Weltwirtschaft derzeit grundlegend. Der Energiebedarf steigt, gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Genau an dieser Schnittstelle entstehen derzeit für Anleger spannende Investmentstorys. Besonders interessant erscheinen die Aktien von dynaCERT, 2G Energy und SFC Energy. Die drei Unternehmen verfolgen unterschiedliche Ansätze, profitieren aber vom gleichen Megatrend, nämlich Energie effizienter, sicherer und unabhängiger nutzbar zu machen.
Enthaltene Werte: CA26780A1084,DE000A0HL8N9,DE0007568578Den vollständigen Artikel lesen ...
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