Die 2G Energy-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Nachdem sich das Papier lange Zeit in einer Handelsspanne zwischen 25 und 35 € bewegte, setzte ab April ein steiler Aufwärtstrend ein. In der Spitze stieg die Aktie auf rund 70 €. Am Montag verliert sie aktuell leicht und notiert bei 66,30 €. Nach diesem Kursverlauf stellt sich nun die Frage: Ist weiteres Potenzial vorhanden. Großauftrag aus dem KI-Sektor Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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