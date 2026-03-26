Die Aktie von SAP ist zuletzt erneut deutlich unter Druck geraten. Sind jetzt 121 Prozent Kurspotenzial möglich oder geht es noch weiter nach unten? Das sagen die Analysten jetzt zu dem beliebten DAX-Konzern. Die Aktien von SAP sind in dieser Woche weiter gefallen. Grund dafür waren unter anderem negative Analystenkommentare. Doch wie geht es jetzt mit den Papieren weiter? Die Einschätzungen der Experten sind gespalten. SAP-Aktie: 121 Prozent Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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