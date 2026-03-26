Die Einsparungen durch reduzierte Netzentgelte fallen für Haushalte in Deutschland je nach Wohnort sehr unterschiedlich aus. Eine Analyse der metrify smart metering GmbH zeigt auf Basis von Daten aus über 10.000 Kommunen: Während Haushalte mit steuerbaren Verbrauchern wie Wärmepumpe oder Wallbox in einzelnen Regionen bis zu rund 180 Euro jährlich sparen, liegt die Entlastung andernorts um mehr als 88 Euro niedriger. Haushalte mit steuerbaren Verbrauchern wie Wärmepumpe, Stromspeicher oder Wallbox ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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