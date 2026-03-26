Berlin - Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zieht ihre Bewerbung für den Parteivorsitz als Teil einer Doppelspitze zurück. Damit reagiert sie auf die Ankündigung von Parteivize Henning Höne, sich als Vorsitzender zu bewerben.



"Seine Kandidatur hat meine volle Unterstützung", sagte Strack-Zimmermann dem "Spiegel". Sie hatte Höne zuvor als geeigneten Partner als Teil einer Doppelspitze bezeichnet. "Ich habe von Anfang an deutlich gemacht, dass die für eine Doppelspitze erforderliche Zweidrittelmehrheit eine sehr hohe Hürde ist", sagte die FDP-Politikerin mit Blick auf den kommenden Bundesparteitag Ende Mai. "Nach vielen Gesprächen ist eher nicht davon auszugehen, dass sich in der Partei aktuell eine solche Mehrheit findet".



Eine Solo-Kandidatur sei aufgrund ihrer Aufgabe als Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament nicht möglich. "Die Entscheidung von Henning Höne ist daher folgerichtig und erfreulich". Strack-Zimmermann sagte, "sie schätze ihn seit jeher sehr". Höne sei "ein ebenso junger wie erfahrener Vorsitzender des stärksten FDP-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen". Die Europapolitikerin kündigte an, sich auch zukünftig im Parteipräsidium für die FDP einzusetzen.





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