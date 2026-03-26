Das Anschlussprogramm dient der genaueren Eingrenzung vorrangiger struktureller Ziele

26. März 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusammen mit der Firma CAUR Technologies die Durchführung einer tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, "ANT") auf dem Projekt Astro ("Astro") im östlichen Teil des Athabasca-Beckens in Saskatchewan beabsichtigt. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 80 % an Astro von Cosa Resources Corp. ("Cosa"), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Anforderungen.

Das geplante ANT-Programm baut auf der hubschraubergestützten ZTEM-Vermessung des Unternehmens im Jahr 2025 auf, mit der ein großer 25 Kilometer langer leitfähiger Korridor identifiziert und sieben Zielzonen, einschließlich drei vorrangiger Gebiete, abgegrenzt werden konnten. Die Ergebnisse verbesserten das Verständnis des Unternehmens für das Projekt in bedeutendem Maße und stellten Bereiche mit einem starken Potenzial für die Auffindung einer Uranmineralisierung heraus.

Die bevorstehende ANT-Messung wird sich auf die höffigsten Gebiete konzentrieren, die bislang ermittelt wurden und zu denen auch das Ziel AS-1 zählt. Ziel des Programms ist es, diese Ziele durch die Identifizierung wichtiger geologischer Merkmale in der Tiefe genauer einzugrenzen und dem Unternehmen dabei zu helfen, vorrangige Bohrstandorte zu ermitteln.

Insbesondere ist diese Messung ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung von Astro im Hinblick auf die Planung zukünftiger Bohrungen. Die erhobenen Daten werden voraussichtlich dazu beitragen, Bohrziele mit hohem Vertrauensniveau zu definieren und die Ausarbeitung anschließender geophysikalischer Bodenprogramme zu unterstützen, um das Unternehmen für seine erste Bohrkampagne auf dem Projekt zu positionieren.

In seiner Funktion als Betreiber des Projekts Astro hat Cosa Resources Corp. CAUR Technologies mit diesen Arbeiten betraut. Vorbehaltlich der Terminierung und der Bedingungen vor Ort soll die Messung Anfang Juni eingeleitet werden, wobei der Abschluss für Juli und die endgültigen Ergebnisse für August erwartet werden. Diese Ergebnisse sollen unmittelbar zur Ausrichtung der nächsten Schritte beitragen, die auch weitere Bodenarbeiten und die Ermittlung von Bohrzielen umfassen werden.

Ungad Chadda, CEO von Global, sagt dazu: "Die letztjährigen Ergebnisse umrissen ein großes und spannendes Zielgebiet bei Astro und diese ANT-Messung ist ein wichtiger nächster Schritt, um diese Ziele genauer einzugrenzen. Nachdem wir bereits einen 25-Kilometer-Korridor und mehrere vorrangige Zonen identifizieren konnten, bemühen wir uns nun darum, unsere ersten Bohrziele zu definieren. Astro verfügt unserer Einschätzung nach über den Umfang und das geologische Milieu, nach dem wir im Athabasca-Becken suchen, und dieses Programm bringt uns der Bewertung dieses Potenzials ein Stück näher."

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°24'00" N, Longitude 109°54'00" W", der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

Im Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

mailto:info@globaluranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "werden", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf Explorationsarbeiten auf dem Projekt.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortgesetzt werden kann, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder weil die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen nicht erteilt werden; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit vorgesehen voranschreitet und dass selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, diese Explorationsaktivitäten möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund fortlaufender Neudefinition der Pläne, der Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts sind; das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos sein könnte oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die vom Unternehmen in seinen laufenden Offenlegungsunterlagen identifiziert wurden, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83514Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83514&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37962L1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.