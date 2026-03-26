Nach monatelanger Vorbereitung ist der Deal nun offiziell: SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032) hat die endgültige Vereinbarung zum Verkauf seiner 80?%-Beteiligung an der Çöpler Mine unterzeichnet. Mit 1,5 Mrd. USD Cash signalisiert das Unternehmen eine klare strategische Neuausrichtung. Man orientiert sich weg von der Türkei, hin zu Nordamerika. Anleger reagierten positiv: Die SSRM-Aktie stieg gestern in Toronto um über 7?%. Deal abgeschlossen - was verkauft wird Die Vereinbarung mit Cengiz Holding ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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