WashTec AG liefert ab: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen präsentiert der Anlagenbauer für Autowaschtechnik starke Zahlen für 2025 - und setzt damit ein klares Signal an Investoren. Rekordumsatz - Europa treibt das Wachstum WashTec hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 498,6 Mio. Euro erzielt - ein Plus von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr. Noch beeindruckender: Währungsbereinigt hätte der Umsatz sogar bei 503,9 Mio. Euro gelegen und damit erstmals die symbolträchtige Marke von 500 Mio. Euro überschritten. Treiber dieser Entwicklung ist klar das Segment "Europa und sonstige", in dem alle Geschäftsbereiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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