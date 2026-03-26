800 Stellen weg, Kosten explodiert, Gewinne verschoben - Evotec steckt tief in der Krise. Doch Analysten sehen mehr als 100% Kurspotenzial. Was steckt hinter dem Widerspruch? Rund 800 Stellen werden gestrichen, die Restrukturierungskosten haben sich fast verdreifacht - und die erhoffte Rückkehr in die Gewinnzone verschiebt sich um mindestens ein Jahr. Der Hamburger Wirkstoffforschungsdienstleister Evotec steckt mitten in einer schmerzhaften Neuaufstellung, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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