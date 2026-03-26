Das Urteil aus Los Angeles rückt erstmals das Plattformdesign von Meta und Youtube in den Fokus und spricht der Klägerin sechs Millionen US-Dollar zu. Kurz zuvor wurde Meta in New Mexico zu 375 Millionen US-Dollar Strafe verurteilt. Mit den zwei Urteilen rückt die Verantwortung der Plattformen für ihre Mechaniken stärker in den Fokus. Eine Jury in Los Angeles hat einer heute 20-jährigen Klägerin einen weitreichenden Erfolg gegen Meta Platforms und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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