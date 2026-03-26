DAX Gewinner am Mittwoch: Siemens Energy Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Schluss am 25.03.2026 konnten 34 Aktien im DAX zulegen, während lediglich 6 Werte im Minus schlossen. An der Spitze der DAX Gewinner stand erneut die Siemens Energy Aktie.

Die Top-Performer im Überblick:

Siemens Energy: +3,57 %

+3,57 % RWE: +2,99 %

+2,99 % MTU Aero Engines: +2,59 %

Damit bestätigt Siemens Energy erneut seine starke Marktstellung innerhalb der aktuellen DAX Gewinner.

- Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 - WKN: ENER6Y - Ticker: ENR

? Key Takeaways

Siemens Energy bleibt führender DAX Gewinner: Mit +3,57 - war die Aktie erneut stärkster Wert im DAX und bestätigt ihre relative Stärke.

Mit +3,57 - war die Aktie erneut stärkster Wert im DAX und bestätigt ihre relative Stärke. Siemens Energy Prognose bleibt bullisch: Der Aufwärtstrend ist intakt, solange die Aktie über SMA20 und SMA50 notiert - weiteres Potenzial bis zum Jahreshoch besteht.

Der Aufwärtstrend ist intakt, solange die Aktie über SMA20 und SMA50 notiert - weiteres Potenzial bis zum Jahreshoch besteht. Wichtige Unterstützungen entscheidend: Die Zone um 152-150 EUR ist kurzfristig richtungsweisend; ein Halten dieser Marken stabilisiert das positive Chartbild.

Siemens Energy Prognose: Technische Analyse der Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart: Stabiler Aufwärtstrend intakt

Die Siemens Energy Aktie zeigt weiterhin ein klares bullisches Chartbild. Nach einem Zwischenhoch bei 110,45 EUR im Oktober kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen bis in den Bereich von 95 EUR. Seit Ende November befindet sich das Papier jedoch wieder in einem stabilen Aufwärtstrend.

Wichtige Entwicklungen:

Neues Jahreshoch bei 171,55 EUR , anschließend Korrektur

, anschließend Korrektur Rücksetzer unter 140 EUR, danach deutliche Erholung

Aktuell wieder über wichtigen gleitenden Durchschnitten

Besonders relevant ist das Verhalten an den gleitenden Durchschnitten:

SMA20 (152,94 EUR) fungiert als kurzfristiger Support

fungiert als kurzfristiger Support SMA50 (151,59 EUR) stabilisiert den übergeordneten Trend

Der jüngste Anstieg erfolgte mit einem Gap-up über beide Linien, was als positives Signal gewertet werden kann.

Siemens Energy Prognose (Daily): bullisch...

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