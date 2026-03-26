Google hat eine neue Kompressionsmethode für seine KI-Anwendungen entwickelt, die den Speicherbedarf großer Sprachmodelle angeblich auf ein Sechstel drückt. Daraufhin schicken Anleger die Kurse von Speicherchip-Herstellern wie Samsung oder Micron in den Keller. Zu Recht? Google hat am Donnerstag den nächsten KI-Trade ausgelöst - nur diesmal anders herum: Kaum hatte der Tech-Gigant angekündigt, dass seine KI-Modelle schon bald "sechsmal weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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