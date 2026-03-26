Küssnacht SZ - Die EBL Energie Rigi hat den Spatenstich für die Verbindungsleitung zwischen dem Energiezentrum Haltikon und dem Fernwärmenetz Adligenswil gesetzt. Die Leitung ist der erste Bauabschnitt des erweiterten Wärmeverbundes. Sie ermöglicht es, die veraltete Heizzentrale in Adligenswil zu ersetzen. Die EBL Energie Rigi hat am 17. März den Spatenstich für den ersten Bauabschnitt des erweiterten Wärmeverbundes gesetzt. Eine neue Hauptleitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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