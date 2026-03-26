Dübendorf ZH / Zürich / Seewen SZ - Forschende aus der Schweiz arbeiten mit europäischen Partnern an der Entwicklung von Betonelementen, die im 3D-Drucker hergestellt werden. Das verwendete Material ist nahezu zementfrei und kann beim Aushärten Kohlendioxid speichern. Forschende des Labors Structural Engineering der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) arbeiten an der Entwicklung von Betonelementen, die aus einem 3D-Drucker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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