Bei der Betrachtung der globalen Auswirkungen des Krieges im Iran untersuchen wir die Anfälligkeit der einzelnen Länder unter verschiedenen Gesichtspunkten. Dazu zählen die Abhängigkeit von Energieimporten aus der Golfregion, der politische Handlungsspielraum im Kontext der makroökonomischen Rahmenbedingungen, Puffer gegen Extremrisiken sowie strukturelle Faktoren. Kommentar von Magdalena Polan, Head of EM Macro Research bei PGIM So erscheinen Japan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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