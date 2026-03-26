Ein digitaler Zwilling verbessert die Methanolproduktion aus Hüttengasen der Stahlindustrie deutlich. Im Projekt Carbon2Chem optimierte das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE einen Syntheseprozess und erhöhte die Ausbeute um 39 Prozent. Grundlage sind reale Betriebsdaten aus einer Miniplant am Stahlstandort Duisburg. Methanol aus Hüttengasen als Baustein der EnergiewendeMethanol gilt als vielseitige Basischemikalie und potenzieller Wasserstoffträger. Heute entsteht es meist aus fossilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver