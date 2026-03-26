Ein Vermarkter denkt, er könne eine bestimmte Energiemenge aus einem Speicher entladen - doch der Speicher reagiert nicht. In diesem für den Betreiber kostspieligen Beispiel liegt der Fehler nicht bei den Batterien. Das ist einer der realen Fehlerfälle, über deren Vermeidung wir am zweiten Tag auf dem Battery Business & Development Forum am 1. April diskutieren werden. Drya Rühwald, Abteilungsleiterin für Battery Intelligence bei Accure Foto: Accure Zu Darya Rüwald kam der Betreiber als die Erlöse hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. "Sein Batteriespeichersystem hatte wiederholt Probleme, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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