Die BarmeniaGothaer hat ihre Produktlinie "GewerbeProtect" überarbeitet. So deckt etwa die Gebäudeversicherung nun Gebäudetechnik bis 500.000 Euro ab. Zudem erhalten Firmen bis 10 Mio. Euro Umsatz künftig einfacheren Zugang zur Cyberversicherung. Auch am Stichwortverzeichnis wurde gefeilt. Die BarmeniaGothaer hat ihre gewerbliche Produktlinie GewerbeProtect einem grundlegenden Update unterzogen. Herzstück der Überarbeitung bilden neue Deckungsbausteine, die veränderte Betriebsrealitäten im Mittelstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact