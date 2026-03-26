Actien-Börse

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Actien-Börse Nr. 13

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ELMOS hat sich als Spezialist für Mixed-Signal-Halbleiter in der Automobilindustrie fest etabliert. Die Gründerfamilien wollen aber raus. ELMOS agiert seit dem Verkauf seiner Wafer-Fertigung als "fabless" Unternehmen. Sie entwickeln Chips, lassen sie aber extern fertigen. Die Überlegung: INFINEON verfügt als IDM (Integrated Device Manufacturer) über eigene riesige Kapazitäten (z. B. das neue Werk in Dresden). Durch die Integration der ELMOS SEMICONDUCTOR-Designs in die eigene Fertigung liegen darin hohe Synergieeffekte. Auch ein Verkauf ins Ausland ist denkbar, aber würde seitens der Bundesregierung vor hohen Hürden stehen. Ein neuer Kauf lässt sich gleichwohl nicht rechtfertigen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufund über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Eine neue Weltwirtschaftskrise steht nicht bevor- Auf die Unternehmer kommt es an- SAP - Problemaktie im deutschen Tech-Sektor- BECHTLE: Jetzt ist Geduld gefragt!- SWISSQUOTE GROUP ist einen Blick wert- Starker Kursverfall bei GOODWIN- Gold: Kein sicherer Hafen mehr?Ihre Bernecker Redaktion /